Rajasthan: एक साल से कुवैत में फंसा राजस्थान का युवक लौटा घर, खुशी में छलके परिजनों के आंसू, गांव में जश्न का माहौल

लखसिंह ने अपनी आपबीती एक वीडियो के माध्यम से साझा की, जिसमें उसने बताया कि कुवैत में एक शेख के यहां काम करने के दौरान उसके साथ लगातार मारपीट की जाती थी और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह अपने नियोक्ता के नियंत्रण में आ गया था, जिसने उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया था। इस वजह से वह चाहकर भी भारत वापस नहीं लौट पा रहा था।