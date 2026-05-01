राजस्थान के इस एयरपोर्ट की 350 करोड़ से बदली तस्वीर, 6 एयरोब्रिज तैयार; अब टर्मिनल से सीधे विमान में एंट्री

Jodhpur New Airport Terminal: जोधपुर शहर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल 350 करोड़ की लागत से बनकर पूरी तरह तैयार है और अब केवल उद्घाटन की औपचारिकता बाकी है, लेकिन इसकी बनावट और ‘हेरिटेज लुक’ को लेकर बहस छिड़ गई है। शुरुआत में जोधपुरी पत्थर से पारंपरिक पहचान देने की योजना थी, मगर निर्माण में आधुनिक तकनीक और ग्लास फाइबर आधारित सामग्री को प्राथमिकता दी गई, जिससे स्थानीय स्थापत्य की झलक सीमित रह गई।