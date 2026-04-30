Phalodi Bazar: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लग सकता है बड़ा ‘झटका’, फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी ने सभी को चौंकाया

पूर्वोत्तर की बात करें तो असम में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन के लिए तस्वीर बेहद मजबूत बताई जा रही है। 126 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है, जबकि फलोदी बाजार के मुताबिक एनडीए 98 से 100 सीटों तक पहुंच सकता है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 24 से 26 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। दक्षिण भारत में भी सियासी तस्वीर दिलचस्प बनी हुई है। केरल में यूडीएफ गठबंधन की जोरदार वापसी का संकेत है, जहां उसे 78 से 80 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एलडीएफ 60 से 62 सीटों पर सिमट सकता है।