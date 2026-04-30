पैन इंडिया कमिटमेंट के साथ राजस्थान के लिए भी पीछे नहीं, स्टार्टअप के हर एवेन्यू की मेंटोरशिप के लिए हम तैयार: प्रो. अग्रवाल

सवाल - भारत का तकनीकी भविष्य कैसा है, आपको अपने जीवन में कुछ रिग्रेट रहा है

जवाब - मैं अमरीका गया था और वहां नौकरी मिल गई थी, लेकिन लौटकर कानपुर जॉइन किया। क्योंकि जाने से पहले उन्होंने मुझे नौकरी दी थी और मैं वादा करके गया था कि दो साल में लौटूंगा। कानपुर में हमने देश की सबसे बड़ी इंजन रिसर्च लैब स्थापित की। यहां भी उच्च स्तर का रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तकनीक में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइआइटी के जो छात्र है और जो पासआउट है वह भविष्य संवारने में भूमिका निभा रहे हैं और निभाएंगे। मैंने 25 साल रिसर्च किया है अब जिम्मेदारी मिली है कि हाउस कीपिंग करें, मेरा रिसर्च इफेक्ट हो रहा है। रात को अपना काम करने का प्रयास करता हूं, जीवन में रिग्रेट जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ कर्म में विश्वास करता हूं बाकी कोई इच्छा नहीं है।