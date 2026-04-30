30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Phalodi Satta Bazar: बंगाल में ‘दीदी’ या ‘दादा’? दूसरे चरण की वोटिंग के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने पलटा पासा, जानें किसकी बन रही सरकार

BJP VS TMC Prediction: सट्टा बाजार के ताजा अनुमानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि यहां समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Apr 30, 2026

West-Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होते ही कयासों का बाजार गर्म हो गया है। जहां चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में करीब 91% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई है, वहीं अब सबकी नजरें फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar) के दांव पर टिक गई हैं। सट्टा बाजार के ताजा अनुमानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि यहां समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं।

बंगाल में भाजपा को बढ़त, TMC की टेंशन बढ़ी?

वर्षों से लगभग सटीक अनुमानों के लिए मशहूर राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने बंगाल चुनाव को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। चुनाव की शुरुआत में जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बढ़त दिखाई जा रही थी, वहीं दूसरे चरण के भारी मतदान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सट्टा बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बंगाल में भाजपा को 150 से 152 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं, सत्ताधारी TMC को 137 से 140 सीटों के बीच सिमटता दिखाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले चरण तक भाजपा को केवल 100 सीटों के आसपास आंका जा रहा था, लेकिन वोटिंग पैटर्न को देखते हुए सटोरियों ने भाजपा को पूर्ण बहुमत के करीब ला खड़ा किया है।

भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की स्थिति

सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली भवानीपुर पर भी सट्टा बाजार के भाव बदल गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जीतने का भाव जो पहले 20-25 पैसे था, वह अब बढ़कर 50 पैसे तक पहुंच गया है। सट्टा बाजार के नियमों के अनुसार, जिसका भाव ज्यादा होता है, उसकी स्थिति उतनी ही कमजोर मानी जाती है। ऐसे में भवानीपुर में भी इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं।

असम, तमिलनाडु और केरल का क्या है हाल?

बंगाल के अलावा फलोदी सट्टा बाजार ने अन्य चुनावी राज्यों पर भी अपना आकलन साझा किया है:

  • असम: यहां भाजपा नीत NDA की वापसी के संकेत हैं। बाजार भाजपा गठबंधन को 98 से 100 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस 24-26 सीटों पर सिमट सकती है।
  • तमिलनाडु: यहां 'इंडिया' गठबंधन मजबूत दिख रहा है। सट्टा बाजार के अनुसार DMK गठबंधन को 140 सीटें और NDA को करीब 100 सीटें मिल सकती हैं।
  • केरल: केरल में इस बार सत्ता परिवर्तन की आहट है। सट्टा बाजार UDF को 80 सीटें देकर मजबूत बता रहा है, जबकि LDF को 60 सीटों पर रहने का अनुमान है।नोट:सट्टा बाजार के आंकड़े केवल अनुमानों और सट्टेबाजी के रुझानों पर आधारित होते हैं। इन्हें आधिकारिक चुनाव परिणाम या एग्जिट पोल नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम परिणाम 4 मई को मतगणना के बाद ही स्पष्ट होंगे।

ये भी पढ़ें

Kota: बस पैर तोड़ना ताकि वो शादी करने नहीं आ सके! होने वाले दूल्हे की 10000 में दी सुपारी, ज्यादा पीटा तो हुई मौत
कोटा
कोटा मर्डर केस, होने वाली दुल्हन की प्रतीकात्मक फोटो

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Phalodi Satta Bazar: बंगाल में ‘दीदी’ या ‘दादा’? दूसरे चरण की वोटिंग के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने पलटा पासा, जानें किसकी बन रही सरकार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Child Death In Car: धूप में हीट चेंबर बनी कार, तीन साल का मासूम हुआ लॉक, दम घुटने तड़पकर हुई मौत

जोधपुर

Jodhpur Project: 10 करोड़ के प्रोजेक्ट से बड़ी आबादी को मिलेगी राहत, आधुनिक तकनीक से तैयार होगा ट्रीटमेंट प्लांट

Sewage Treatment Plant
जोधपुर

Indian Railway: गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों को बड़ी राहत, जोधपुर से समर स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त ट्रिप का तोहफा

Summer Special Train
जोधपुर

Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, कई जिलों में आंधी-बारिश-वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी

rajasthan rain alert
जोधपुर

Jodhpur: 49 साल का अटूट साथ छूटा… पत्नी की मौत के 24 घंटे में पति ने भी तोड़ा दम, अधूरा रह गया सपना

मृतक दंपती किशन सिंह राठौड़ और राधा कंवर राठौड़, फोटो सोशल मीडिया
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.