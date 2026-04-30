Phalodi Satta Bazar: बंगाल में ‘दीदी’ या ‘दादा’? दूसरे चरण की वोटिंग के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने पलटा पासा, जानें किसकी बन रही सरकार

वर्षों से लगभग सटीक अनुमानों के लिए मशहूर राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने बंगाल चुनाव को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। चुनाव की शुरुआत में जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बढ़त दिखाई जा रही थी, वहीं दूसरे चरण के भारी मतदान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सट्टा बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, बंगाल में भाजपा को 150 से 152 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं, सत्ताधारी TMC को 137 से 140 सीटों के बीच सिमटता दिखाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले चरण तक भाजपा को केवल 100 सीटों के आसपास आंका जा रहा था, लेकिन वोटिंग पैटर्न को देखते हुए सटोरियों ने भाजपा को पूर्ण बहुमत के करीब ला खड़ा किया है।