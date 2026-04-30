Jodhpur Accident: जोधपुर में स्कूल बस-पिकअप की भीषण टक्कर, बस पलटने से 12 बच्चे घायल, 1 की हालत गंभीर

हादसे में घायल छात्र सिद्धार्थ (12) ने बताया कि बस पलटने के बाद अंदर से निकलने के लिए थोड़ी जगह बची हुई थी, उसी रास्ते से बच्चे बाहर निकले। उस समय बस में करीब 20 से 25 बच्चे सवार थे। स्कूल संचालक दौलत सिंह ने बताया कि सुबह 11:30 बजे स्कूल की छुट्टी हुई थी और करीब पांच मिनट बाद बस रवाना हुई। स्कूल से करीब एक से डेढ़ किलोमीटर दूर मोड़ पर पहुंचते ही पीछे से तेज गति में आई पिकअप ने बस को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकालकर बस को सीधा करवाया।