School Holidays: राजस्थान में स्कूली बच्चों को लेकर बड़ी खबर, गर्मी का तेज असर, अब कलेक्टर तय करेंगे स्कूलों की छुट्टी, निदेशालय ने दिए पावर

प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों का नया टाइम-टेबल लागू हो चुका है। बीकानेर कलेक्टर निशांत जैन ने जिले के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक कर दिया है। इसी तरह श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू और बाड़मेर जैसे गर्म जिलों में भी स्कूलों की छुट्टी दोपहर 12 बजे से पहले की जा रही है। जयपुर और आसपास के इलाकों में भी कलेक्टर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। अब माना जा रहा है कि जिन जिलों में पारा 45 डिग्री के करीब है, वहां कलेक्टर जल्द ही छोटे बच्चों के लिए पूर्ण अवकाश की घोषणा भी कर सकते हैं।