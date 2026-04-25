जीरे के लालच में पड़ोसी ने महिला की गोली मारकर हत्या, पुलिस को चाय-पानी पिलाकर मदद करने का किया दिखावा, गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल की रात हथु देवी के पति अमराराम एक शादी समारोह में गए हुए थे और महिला घर पर अकेली थी। पड़ोसी हेम सिंह को इसकी जानकारी थी और उसकी नजर घर में रखे करीब 30 बोरी जीरे पर थी, जिसकी कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। हेम सिंह अवैध बंदूक लेकर चोरी की नीयत से घर पहुंचा, लेकिन हथु देवी के जाग जाने पर उसने पहचान छिपाने के लिए खिड़की से बेहद नजदीक से गोली चला दी। छर्रे महिला के सिर और गले में धंस गए, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 23 अप्रैल की सुबह जब अमराराम घर लौटे तो पत्नी का शव देखकर सन्न रह गए।