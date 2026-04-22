मुंबई एयरपोर्ट पर जयपुर के यात्रियों का हंगामा, 180 यात्री फंसे, बार-बार बदला टाइम, देर रात रवाना हुई फ्लाइट

लंबे इंतजार और हंगामे के बाद आखिरकार फ्लाइट रवाना हुई और फिर जयपुर पहुंची। यहां भी यात्रियों के परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। फिलहाल इस मामले में स्पाइसजेट की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की है। हवाई यात्रा में देरी होने पर यात्रियों को सुविधाएं देना एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है। लंबी देरी की स्थिति में खाना, पानी, बैठने की व्यवस्था और सही जानकारी देना अनिवार्य है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों के अनुसार, यात्रियों को देरी की स्पष्ट वजह बताना और जरूरत पड़ने पर मुआवजा या वैकल्पिक व्यवस्था देना भी जरूरी होता है।