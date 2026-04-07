चटोरे चोरों का आतंक: मिठाई की दुकान में घुसकर पहले पेट भरकर खाया घेवर-नमकीन, फिर 19 हजार समेट ले गए

अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में बीती रात चोरों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने पुलिस और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। मदनगंज थाना क्षेत्र के पुरानी मिल परिसर में चोरों ने न केवल दुकानों के ताले तोड़े, बल्कि चोरी करने से पहले दुकान में आराम से बैठकर मिठाइयों का लुत्फ भी उठाया। यह पूरी 'दावत' दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।
थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात चोरों ने पुरानी मिल परिसर स्थित दुकानों को अपना निशाना बनाया। शातिर चोरों ने मिठाई की दुकान में घुसने के लिए लोहे की मजबूत जाली को कटर से काट दिया। दुकान के अंदर घुसते ही चोरों ने सबसे पहले काउंटर पर सजी मिठाइयों और नमकीन पर धावा बोला। फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर बिना किसी डर के इत्मीनान से मिठाइयां खा रहे हैं। पेट भरने के बाद उन्होंने चोरी की मुख्य वारदात को अंजाम दिया।
मिठाइयों का स्वाद चखने के बाद चोरों ने अपना असली काम शुरू किया। पीड़ित दुकानदार के अनुसार, चोरों ने परिसर की दो अलग-अलग दुकानों को निशाना बनाया। उन्होंने एक दुकान के गल्ले से करीब 15 हजार रुपए और दूसरी दुकान से 4 हजार रुपए की नकदी समेटी। कुल 19 हजार रुपए लेकर चोर बड़ी आसानी से रफूचक्कर हो गए। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचा, तो टूटी हुई जाली और बिखरा सामान देखकर उसके होश उड़ गए।
चोरों को शायद यह अंदाजा नहीं था कि उनकी हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। फुटेज में चोरों का अंदाज बेहद बेखौफ नजर आ रहा है। हालांकि, उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे, लेकिन उनकी कद-काठी और चलने के तरीके से पुलिस को अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और आसपास के इलाकों में संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है।
इस अजीबोगरीब चोरी के बाद इलाके के व्यापारियों में डर और रोष का माहौल है। मदनगंज थाना पुलिस ने मौके का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं। थानाधिकारी का कहना है कि चोरों के हुलिए के आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की टीमें अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और दावा किया जा रहा है कि ये 'चटोरे चोर' जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।
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