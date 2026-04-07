चटोरे चोरों का आतंक: मिठाई की दुकान में घुसकर पहले पेट भरकर खाया घेवर-नमकीन, फिर 19 हजार समेट ले गए

थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात चोरों ने पुरानी मिल परिसर स्थित दुकानों को अपना निशाना बनाया। शातिर चोरों ने मिठाई की दुकान में घुसने के लिए लोहे की मजबूत जाली को कटर से काट दिया। दुकान के अंदर घुसते ही चोरों ने सबसे पहले काउंटर पर सजी मिठाइयों और नमकीन पर धावा बोला। फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर बिना किसी डर के इत्मीनान से मिठाइयां खा रहे हैं। पेट भरने के बाद उन्होंने चोरी की मुख्य वारदात को अंजाम दिया।