40 साल के आदमी से कर दिया नाबालिग बेटी का रिश्ता तय, शराबी पिता ने 4 लाख में किया सौदा, बच्ची भागकर पहुंची कलेक्ट्रेट में, फिर हुआ यह…

कलेक्ट्रेट पहुंची नाबालिग ने प्रशासन को बताया कि उसके पिता शराब के बुरी तरह आदी हैं। अपनी इस लत को पूरा करने के लिए उन्होंने बेटी का 4 लाख रुपए में सौदा कर दिया। बच्ची की शादी जबरन एक 40 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति से तय कर दी गई थी। घर पर जब शादी की तैयारियां शुरू हुईं और विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया तो बच्ची ने वहां से भागना ही बेहतर समझा। उसने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि वह पढ़ना चाहती है और इस 'सौदे' की भेंट नहीं चढ़ना चाहती। बच्ची ने कहा, मुझे बचा लो साहब..।