JAIPUR: एक शहर और दो रेट, पंपों पर 70 से 100 रुपए लीटर बिक रही LPG, किल्लत के बीच ऑटो ड्राईवरों में हाहाकार, गहराया रोजी-रोटी पर संकट

जयपुर। राजधानी में ऑटो एलपीजी की भारी किल्लत और आसमान छूती कीमतों ने हजारों वाहन चालकों की कमर तोड़ दी है। शहर में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकारी और प्राइवेट पंपों की दरों में करीब 29 रुपए प्रति लीटर का अंतर आ गया है। जहां इंडियन ऑयल के पंपों पर गैस 70.96 रुपए प्रति लीटर है, वहीं प्राइवेट कंपनियां 'आपदा में अवसर' तलाशते हुए 99.95 यानी करीब 100 रुपए प्रति लीटर तक वसूल रही हैं। सरकार की चुप्पी के चलते ऑटो और कार चालक ठगे जा रहे हैं और एलपीजी पंप वालों की मौज हो रही है। खास बात है कि विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं है।