Bundi : सड़क सीमा से कच्चे-पक्के निर्माण और टीनशेड किए ध्वस्त

दुकानों के सामने नालियों के बाहर निकल रहे टीनशेड तोड़े गए तो स्थानीय दुकानदारों ने विरोध जताया और पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर तैनात पुलिस जाप्ते ने भीड़ को दूर हटाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को कई बार भीड़ नियंत्रण करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। दुकानो के सामने नालियों के बाहर निकल रही थडिय़ा, सीढिय़ा आदि तोड़ दिए गए, वहीं दुकानों के सामने हो रहे टीनशेड भी तोड़े गए। सडक़ सीमा में रखी हुई अस्थाई, स्थाई थडिय़ा हटाई गई। सख्त कार्यवाही को देखकर दुकानदार भी सक्रिय हो गए और अपनी दुकानों के सामने सडक़ो पर रखे सामान हटाने लगे। कई दुकानदार दुकानो के सामने हो रहे टिनशेड को खोलने में जुट गए तो कुछ ने समय कम होने के चलते कटर मशीन से काटने में जुट गए। कार्रवाई के दौरान शक्ति चौराहा से अस्पताल चौराहे तक दुकानों के सामने लगे टिनशेड, थडिय़ा जेसीबी से हटाए गए जिससे सडक़ मार्ग खुला नजर आया, लेकिन इसके बाद कार्रवाई कमजोर पड़ गई। दुकानों के सामने के टीनशेड तोडऩा बन्द हो गया। अतिक्रमण की कार्रवाई दोपहर तक बोरदा रोड चौराहा तक चली।