‘एक भी पत्थर गिरा तो जड़ें खोद दूंगा, दौड़ा-दौड़ा कर मारूंगा…’ विधायक अशोक चांदना ने EO को धमकाया, SC-ST एक्ट में FIR

दोपहर करीब ढाई बजे विधायक अशोक चांदना के पीए रामधन का फोन आया। लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर सके। इसके बाद मैसेज भेजा गया कि पूर्व मंत्री अशोक चांदना बात करेंगे। कुछ देर बाद फिर कॉल आया, जिसे रिसीव करने पर उधर से आवाज आई कि मैं विधायक अशोक चांदना बोल रहा हूं। सुनो मेरे कार्यकर्ता का अब एक भी पत्थर गिरा तो आपकी जड़ें खोद दूंगा।