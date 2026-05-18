Bundi : तपती सड़क के बीच मुश्तैदी से डटे है कर्तव्य प्रहरी

12 घंटे ड्यूटी को मजबूर

जिला मुख्यालय पर चौराहों पर तैनात यातायात कर्मी भीषण गर्मी में बिना पर्याप्त सुविधाओं के 12 घंटे ड्यूटी करने को विवश हैं। गर्मी से बचाव के लिए उनके पास केवल एक टोपी और ग्लव्स हैं, जो इस तपिश में नाकाफी साबित हो रहे हैं। अधिकतर ड्यूटी पॉइंट पर न तो छतरी की व्यवस्था है और न ही कोई स्थायी छांव। हालांकि कुछ स्थानों पर पुलिस का केबिन उपलब्ध है, लेकिन उसमें बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है और वह भी गर्मी से तपा रहता है। ड्यूटी के दौरान पीने के पानी की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, जिससे इन कर्मियों को होटलों या राहगीरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह समस्या केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक थाना क्षेत्र और कस्बों में भी यातायात कर्मी अंगारों जैसी गर्मी में राहत के बिना काम करने को मजबूर हैं।