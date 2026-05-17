बूंदी के पहाड़ों पर आई नई मुसीबत, खरपतवार ने बढ़ाई चिंता

विलायती बबूल व लेंटाना जैसे विदेशी आक्रांता वृक्षों को हटाया जाता है तो अगले कुछ वर्षों तक विशेष निगरानी एवं उपायों की जरूरत पड़ती है। जंगल में आक्रांता खरपतवार वनस्पतियों की सघन चादर को हटाने पर खाली हुई जमीन पर पहले से भूमि में मौजूद बीज व उसकी जड़ें फिर से पनप जाते हैं। इसके साथ ही ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली तुलसी, गाजर घास आदि नई खरपतवार तेजी से फैल रही है, जो ङ्क्षचता का विषय है। आवश्यकता इस बात की है कि मुख्य खरपतवार को हटाने के साथ ही नई पनप रही विदेशी प्रजातियों को भी हटाने का लगातार पंचवर्षीय अभियान चलाया जाए।

डॉ सतीश शर्मा, पूर्व वन अधिकारी एवं वनस्पति विशेषज्ञ, उदयपुर।