Bundi News: ससुराल में 30 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत, 3 साल पहले हुई थी शादी, बिना मां के हुई 8 महीने की बेटी

बूंदी। जिले के नैनवां थाना क्षेत्र के ताकला गांव में शुक्रवार को एक 30 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा कि महिला ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। वहीं पीहर पक्ष ने बेटी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीहर पक्ष की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।