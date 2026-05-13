Bundi : छात्राओं को मिलेगी आधुनिक शिक्षण सुविधाएं और प्रयोगशालाएं

अब नहीं होगी छात्राओं को परेशानी

महाविद्यालय वर्ष 2015 तक जेल परिसर में संचालित हो रहा था। वर्ष 2016 में रूसा ग्रांट से तीन कक्षा कक्ष और एक सेमिनार हॉल बने। बाद में लाल लंगोट वाले बाबा की प्रेरणा से जनसहयोग से भी तीन कक्षा कक्ष बनाए गए। बावजूद इसके, बढ़ती छात्रा संख्या के कारण स्थान अपर्याप्त था। महाविद्यालय प्रशासन की कोशिशों से वर्ष 2023-24 में दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत हुए। अब, महाविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए नवीन भवन निर्माण की पूर्ण वित्तीय स्वीकृति मिली है। नए भवन बनने के बाद छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी।