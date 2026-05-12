Bundi News: कनकसागर तालाब की जर्जर पाळ बनी चिंता, मरम्मत नहीं हुई तो मानसून में बिगड़ सकते हैं हालात

वहीं दूसरी तरफ डेढ़ माह बाद मानसून दस्तक शुरू हो जाएगी। तालाब के वेस्टवेयर को नहीं खोला गया व ढही हुई पाळ की मरम्मत नहीं हो पाई तो जीर्ण-शीर्ण होती जा रही पाळ पानी की आवक का दबाव सहन नहीं कर पाएगी। पिछले वर्ष 22 अगस्त को एक ही दिन में हुई बीस इंच (502 मिमी) बरसात से पानी की भारी आवक से ओवरफ्लो का पानी तालाब की पाळ के ऊपर से निकलने से उसका कुछ हिस्सा टूट गया था। शहर में बाढ़ के हालात हो गए थे।