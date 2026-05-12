12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi News: कनकसागर तालाब की जर्जर पाळ बनी चिंता, मरम्मत नहीं हुई तो मानसून में बिगड़ सकते हैं हालात

पिछले साल बाढ़ में टूटी कनकसागर तालाब की पाळ की आठ माह बाद भी मरम्मत नहीं हो सकी है। मानसून नजदीक आने के बीच लोगों को डर है कि समय रहते काम नहीं हुआ तो तालाब और शहर दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

May 12, 2026

Kanaksagar Talab, Rajasthan flood news, broken dam wall, monsoon alert Rajasthan

तीज का चबूतरा व नीलकंठ महादेव के बीच की ढही पाळ। फोटो- पत्रिका

नैनवां। बाढ़ में ढही शहर के कनकसागर तालाब की पाळ की आठ माह बाद भी सुध नहीं ली। दो माह बाद फिर बरसात आने वाली है। जगह-जगह से टूटी पाळ की समय रहते मरम्मत नहीं हो पाई तो तालाब को खतरा हो जाएगा। बीते वर्ष रिकॉर्ड तोड़ बरसात होने से दो माह तक लगातार तालाब की पाळ के ऊपर से पानी निकलने से पाळ की क्षमता कमजोर हो गई। तालाब में मई माह में भी तालाब में भराव क्षमता का 80 प्रतिशत पानी है।

वहीं दूसरी तरफ डेढ़ माह बाद मानसून दस्तक शुरू हो जाएगी। तालाब के वेस्टवेयर को नहीं खोला गया व ढही हुई पाळ की मरम्मत नहीं हो पाई तो जीर्ण-शीर्ण होती जा रही पाळ पानी की आवक का दबाव सहन नहीं कर पाएगी। पिछले वर्ष 22 अगस्त को एक ही दिन में हुई बीस इंच (502 मिमी) बरसात से पानी की भारी आवक से ओवरफ्लो का पानी तालाब की पाळ के ऊपर से निकलने से उसका कुछ हिस्सा टूट गया था। शहर में बाढ़ के हालात हो गए थे।

रिपोर्ट भेजकर मांगा गया था बजट

जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी मौका देखने आए थे। इसकी मरम्मत करवाने का आश्वासन भी देकर गए थे, लेकिन उसके बाद अधिकारी व जनप्रतिनिधि पाळ की मरम्मत कराने के दिए आश्वासन भूल गए। नगरपालिका द्वारा बाढ़ से शहर में हुए नुकसान की रिपोर्ट भेजकर मांगा गया बजट तक स्वीकृत कराना भूल गए।

नासूर बनते जा रहे घाव

कनकसागर तालाब की तीज के चबूतरे, महिला घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर, द्वारिकाधीश मन्दिर के पास की पाळ, कनक सागर तालाब के किनारे स्थित बागरिया बगीची और द्वारिकाधीश बगीची में स्थिति हर्बल पार्क की दीवारें क्षतिग्रस्त है। पार्क की दीवार टूटी पड़ी नगरपालिका ने रिकॉर्ड तोड़ बरसात से शहर में हुए नुकसान का सर्वे किया गया था।

शहर के तालाबों की क्षतिग्रस्त हुई पाळों की मरम्मत के लिए दो करोड़ 70 लाख, तीन पार्कों द्वारिकाधीश, बादलिया बाग व गांधी उद्यान की मरम्मत के लिए डेढ़ करोड़ रुपए सहित सड़कों की मरम्मत के लिए दस करोड़ रुपए की राशि के प्रस्ताव भेजे रखे है। आठ माह बाद भी इस राशि की स्वीकृति का इंतजार है।

बजट स्वीकृत नहीं हुआ

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने बृजभूषण शर्मा ने बताया बाढ़ से हुए नुकसान से मरम्मत के लिए स्वायत शासन विभाग को दस करोड़ की राशि के प्रस्ताव भिजवा रखे है। अभी तक बजट स्वीकृत नहीं हुआ।

ये भी पढ़ें

Paper Leak: SOG का बड़ा खुलासा, राजस्थान में लीक हुआ था इस बड़ी परीक्षा का पेपर, बाबूलाल कटारा ने 60 लाख में बेचा
जयपुर
Rajasthan Paper Leak Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 May 2026 08:12 pm

Published on:

12 May 2026 06:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi News: कनकसागर तालाब की जर्जर पाळ बनी चिंता, मरम्मत नहीं हुई तो मानसून में बिगड़ सकते हैं हालात

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : वन सुरक्षा पर सरकारी सिस्टम भारी, नई बाइकें हो रही खराब

Bundi : वन सुरक्षा पर सरकारी सिस्टम भारी, नई बाइकें हो रही खराब
बूंदी

राजस्थान की 2 ग्राम पंचायतों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट, देश का मॉडल संसदीय क्षेत्र बनाने का लक्ष्य: स्पीकर बिरला

Om Birla
बूंदी

Bundi : जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी

Bundi : जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी
बूंदी

Bundi : पशु चिकित्सालय के लिए पांच साल पहले भूमि आवंटित

Bundi : पशु चिकित्सालय के लिए पांच साल पहले भूमि आवंटित
बूंदी

Bundi : सिस्टम की नाकामी बढ़ा रही पेयजल संकट, लीकेज में बह रहा

सिस्टम की नाकामी बढ़ा रही पेयजल संकट, लीकेज में बह रहा
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.