Bundi : पशु चिकित्सालय के लिए पांच साल पहले भूमि आवंटित

वित्तिय स्वीकृति नहीं मिली

प्रशासक सरपंच सुनीता मीणा ने बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेज सबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। आवंटित जमीन पशु पालन विभाग के नाम करवा दी गई है और रजिस्ट्री भी करवाई जा चुकी है। प्रस्ताव बना कर भेजा जा चुका है। इसके बावजूद वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। सरपंच ने बताया कि चिकित्सालय की मांग को लेकर ग्राम पंचायत के स्तर पर भी कई बार अवगत कराया जा चुका है। वित्तीय स्वीकृति के अभाव में आवंटित जगह में खरपतवार भरी हुई है और अनुपयोगी पड़ी हुई है।