Bundi : ग्रिड बनने से बिजली व्यवस्था में होगा सुधार, ट्रिपिंग व फाल्ट की मिटेगी समस्या

पिछले 1 वर्ष से विद्युत ग्रिड स्टेशन का कार्य चल रहा है जो लगभग दो तिहाई से अधिक पूरा हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में डाबी विद्युत ग्रिड से गुवार क्षेत्र के गांव में बिजली आपूर्ति होती है जिसमें कई बार फाल्ट व विद्युत पोल गिरने से कई दिनों तक बिजली बंद रहती हैं जिसके चलते गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डाबी से इन गांवों की दूरी अधिक होने व पठारी क्षेत्र होने के चलते विद्युत पोल गिरने की अधिक समस्या आती है जिसके चलते क्षेत्र के लोगों की यह पहली मांग थी इस मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वह ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गंभीरता से लिया व इस पर कार्य किया लोकसभा अध्यक्ष पहल अब लोगों कों समस्या से निजात मिलेगा।