बूंदी के 220 गांवों के लिए छलावा साबित हुई गरड़दा पेयजल परियोजना

निर्माण कार्य अब भी प्रगति पर

जानकारी के अनुसार गांवों में पाइप लाइन बिछाने, टंकियां बनाने, पम्प हाउस निर्माण और अन्य कार्य अभी भी जारी हैं। बांध में इंटेक वेल निर्माण कार्य हाल ही में शुरू हुआ है, जबकि फिल्टर प्लांट, पम्प हाउस और पाइप लाइन का काम भी पूरा नहीं हो पाया है।गौरतलब है कि बूंदी जिला मुख्यालय से जुड़े 220 गांवों को गरड़दा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से 238.4 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना संचालित की जा रही है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इस योजना को जून 2025 तक पूरा किया जाना था।