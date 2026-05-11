Bundi : करोड़ों रुपए की लागत से बने फ्लैट्स बने ‘कबूतरखाना’

अधिकारियों द्वारा अनदेखी करने पर फ्लैट्स धारकों की बैठक आवास योजना परिसर में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 100 से अधिक लाभार्थी उपस्थित रहे। बैठक में सभी परिवारों ने अपनी-अपनी पीड़ा और समस्याएं साझा की। कई परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगरपरिषद की लगातार उदासीनता और फ्लैट्स आवंटन में हो रही देरी के विरोध में अब सभी लाभार्थी एकजुट होकर आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। फ्लैट्स धारकों ने निर्णय लिया है कि 14 मई गुरुवार को जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।