Bundi : श्रमदान से दस साल बाद निखरा बावड़ी का स्वरूप

पूर्व मण्डल अध्यक्ष लोकेश बागड़ा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष तेज नारायण दुबे, बलराम राठौड़, मण्डल अध्यक्ष हेमन्त पंचोली, शिवशंकर उपाध्याय, साहूकार मेघवाल, महेंद्र पोटर, निरंजन वैष्णव, रविकांत मेघवाल आदि ने बावड़ी में डीजल इंजन उतारकर पानी बाहर निकाला और तगारी, पावडा, झाड़ू आदि से सफाई कार्य किया। बावड़ी का पानी निकलने पर समाजसेवियों ने मानव शृंखला बनाते हुए बावड़ी की सीढिय़ों पर जमा पेड़ के पते, कीचड़ तगारियो में भरकर बाहर निकाला। तेज धूप व गर्मी के दौरान सीढिय़ों में जमा कचरा, कीचड़, गन्दगी बाहर निकाली। इस दौरान आसपास के बुजुर्गों ने भी अपना योगदान कर बावड़ी में सफाई करने वाले लोगो के लिए ठंडे पानी और चाय आदि की व्यवस्था में सहयोग किया। सफाई अभियान लगातार ग्यारह बजे तक चला।