Crime News: तंत्र-मंत्र की सिद्धि के लिए स्कूल गए छात्र की बेरहमी से हत्या, जंगल में फेंका शव

परिजनों के अनुसार, आरिफ (12) पुत्र फिरोज खान सुबह रोजाना की तरह स्कूल के लिए घर से निकला था। जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद शाम करीब 7 बजे जंगल में तालाब के पास उसका शव मिला। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए मासूम के हाथ कमर के पीछे बांध रखे थे और पैरों को भी तीन जगहों से कपड़ों से जकड़ा हुआ था।