Beer Smuggling: पाली में बीयर तस्करी का बड़ा खुलासा, 1000 से ज्यादा कार्टन जब्त; चालक ने किए चौंकाने वाले खुलासे

पाली। जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए बीयर से भरे कंटेनर को जब्त किया है। यह कार्रवाई ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने की। जब्त की गई बीयर की खेप पंजाब से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी। कंटेनर से एक हजार से अधिक बीयर कार्टन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है।