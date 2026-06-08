पाली: नशे में धुत्त महिला का बीच सड़क हंगामा, पानी डाला तो बरसाने लगी पत्थर, काबू करने के लिए बांधने पड़े हाथ

Pali News: पाली शहर में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने नशे की हालत में मुख्य सड़क पर जमकर हंगामा किया। शहर के व्यस्त गांधी मूर्ति सर्किल पर हुई इस घटना के कारण घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। वह अचानक मुख्य सड़क के बीचों-बीच जाकर लेट गई, जिससे गाड़ियों के पहिए थम गए।