SMS अस्पताल में नशेड़ी ने की महिला से अभद्रता, भर्ती मरीज का करा रही है इलाज, बोली: गार्डों को की शिकायत, नहीं मिली मदद

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। अस्पताल के गेट नंबर-3 पर देर रात करीब दो बजे भर्ती मरीज की पत्नी के साथ एक नशेड़ी युवक ने अभद्रता करते हुए धमकियां दी। पीड़िता के अनुसार युवक ने उससे कहा कि मेरी लुगाई बन जा, मेरे से शादी कर, नहीं मानी तो गोली मार दूंगा। घटना के समय महिला अस्पताल परिसर में अकेली थी और डर के कारण पूरी रात दहशत में रही। चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना स्थल एसएमएस पुलिस थाने से महज 100 मीटर दूर था, बावजूद इसके महिला को कहीं से मदद नहीं मिली।