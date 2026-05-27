राजस्थान के बकरा व्यापारी से गुजरात की मंडी में ठगी, 50 हज़ार के नकली नोट थमाकर ले गए बकरियां

ईद-उल-अज़हा यानी बकरीद के त्योहार को लेकर देश भर के पशु बाजारों और बकरा मंडियों में इन दिनों मवेशियों की खरीद-फरोख्त का काम बेहद तेजी से चल रहा है। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में पशुपालक और छोटे व्यापारी अपने बेहतरीन नस्ल के बकरे और बकरियों को लेकर अच्छे मुनाफे की उम्मीद में पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों का रुख करते हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान से गुजरात के सूरत शहर की बकरा मंडी में व्यापार करने पहुंचे एक राजस्थानी मवेशी पालक भंवरलाल जयदेव भागरिया के साथ सूरत में नकली नोटों के जरिए ठगी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सूरत शहर के पुलिस महकमे से प्राप्त आधिकारिक जानकारियों के अनुसार, राजस्थान के रहने वाले फरियादी भंवरलाल जयदेव भागरिया पिछले दिनों अपने मवेशियों को बेचने के लिए सूरत की स्थानीय बकरा मंडी में आए हुए थे। त्योहार का सीजन होने के कारण मंडी में काफी चहल-पहल थी। इसी दौरान तीन स्थानीय युवक भंवरलाल के पास आए और उनकी दो बकरियों को खरीदने के लिए सौदा तय करने लगे।