27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में नई योजना लागू, ‘जहरीला’ पानी होगा रीसाइकिल, हर CETP को 150 करोड़ की मदद

New CETP Scheme in Rajasthan : राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और भू-जल को जहरीला होने से बचाने के लिए नई कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) योजना लागू की गई है। इसके तहत रीको और गैर-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी का निर्माण होगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

May 27, 2026

New CETP Scheme

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में नई सीईटीपी योजना लागू। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और भू-जल को जहरीला होने से बचाने के लिए नई कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) योजना लागू की गई है। इसके तहत रीको और गैर-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी का निर्माण होगा। इस पर 150 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। खास यह है कि नए प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर आधारित होंगे, जिससे ट्रीटेड पानी का दोबारा उपयोग किया जा सकेगा।

साथ ही पुरानी सीईटीपी योजना का दायरा बढ़ाकर अनुदान सीमा 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रीको और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वित्तीय सहायता देंगे। वहीं, गैर-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सहायता राज्य सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल स्तर पर दी जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

गंदा पानी भी आएगा दोबारा काम

ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में फिलहाल अपशिष्ट जल का निस्तारण ईटीपी या क्लस्टर आधारित सीईटीपी के जरिए किया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर में ट्रीटेड पानी का दोबारा उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से पानी को शुद्ध कर दोबारा उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

पुरानी सीईटीपी योजना में दायरा बढ़ाया

सरकार ने सीईटीपी स्थापना से जुड़ी पुरानी योजना का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब इस योजना में परियोजना लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 75 करोड़ रुपए की जगह 100 करोड़ रुपए तक अनुदान मिलेगा। पहली बार गैर-रीको औद्योगिक क्षेत्रों को भी इसका लाभ देने का फैसला किया गया है। राजस्थान में नई कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट योजना से भू-जल प्रदूषण पर रोक लगेगी। साथ ही पानी की बचत होगी। इस योजना से निवेश के साथ ही उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

इतना मिलेगा अनुदान

-परियोजना लागत का 80 प्रतिशत तक अनुदान
-अधिकतम 150 करोड़ रुपए की सहायता
-औद्योगिक इकाइयों को केवल 20 प्रतिशत खर्च उठाना होगा

यहां ज्यादा चुनौती

1. पाली : टेक्सटाइल और डाइंग इकाइयों का रासायनिक पानी समस्या बना हुआ।
2. बालोतरा : डाइंग-प्रिंटिंग इकाइयों से निकलने वाले रसायनों से भू-जल प्रभावित।
3. भीलवाड़ा : बड़ी संख्या में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट संचालित।
4. जोधपुर : बासनी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल बड़ी चुनौती।
5. जयपुर : बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग, केमिकल और प्रोसेसिंग इकाइयां संचालित, औद्योगिक अपशिष्ट जल के सुरक्षित निस्तारण की चुनौती लगातार बढ़ रही।
6. अलवर-भिवाड़ी : ऑटोमोबाइल, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों का बड़ा क्लस्टर।

ये भी पढ़ें

Kota-Bundi Greenfield Airport: राजस्थान में 1088 एकड़ क्षेत्र में बन रहा एयरपोर्ट, 2027 तक विमान उतारने की तैयारी
कोटा
Kota-Bundi Greenfield Airport

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 May 2026 09:37 am

Published on:

27 May 2026 09:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में नई योजना लागू, ‘जहरीला’ पानी होगा रीसाइकिल, हर CETP को 150 करोड़ की मदद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के बकरा व्यापारी से गुजरात की मंडी में ठगी, 50 हज़ार के नकली नोट थमाकर ले गए बकरियां

Surat Fake Currency Goat Market Rajasthan Trader Bhawarlal Fraud Arrest Updates
जयपुर

राजस्थान के बकरा व्यापारी से गुजरात की मंडी में ठगी, 50 हज़ार के नकली नोट थमाकर ले गए बकरियां

Surat Fake Currency Goat Market Rajasthan Trader Bhawarlal Fraud Arrest Updates
खास खबर

राजस्थान का टॉप-10 वांटेड अपराधी ‘लादेन’ जयपुर से गिरफ्तार, पपला का साथी हरियाणा की चीकू गैंग का भी सहयोगी रहा

Vikram alias Laden Gurjar
जयपुर

CNG Price Hike in Rajasthan: पेट्रोल-डीजल के बाद अब सीएनजी गैस महंगी, जानें बढ़ी कीमतें और क्या होगा असर?

CNG Pump in Jaipur
जयपुर

Jaipur: राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में नहीं मिला ठंडा पानी; छात्रों ने HOD के कमरे से बाहर निकाला फ्रिज

Rajasthan University students protest
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.