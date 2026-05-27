Anu Meena Case: ‘मैं नमक का पानी देता था’, वायरल CCTV के बाद 9 साल के बेटे ने किए इंजीनियर पिता की हरकतों के खुलासे

घटना से एक दिन पहले वाली रात की बात बताते हुए मासूम रो पड़ा। उसने कहा, 'मैं सुबह स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन मम्मा ने जबरदस्ती मुझे स्कूल भेज दिया। बाद में नाना के घर पहुंचने पर पता चला कि मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रहीं।' बच्चे ने बताया कि 'घर में कैमरे मां ने ही लगवाए थे और वे उनके मोबाइल से जुड़े थे।' पापा के बारे में पूछने पर बच्चे ने कहा, 'पता नहीं वो कहां है।' मुहाना थाना पुलिस फिलहाल बालाजी विहार निवासी आरोपी इंजीनियर पिता गौतम मीणा की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।