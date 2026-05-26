Exam Date: राजस्थान में 6500 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती, विषयवार परीक्षा कार्यक्रम घोषित, 12 जुलाई से शुरू होंगी परीक्षाएं

ग्रुप-डी में गणित, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषय रखे गए हैं। इन सभी विषयों के लिए सामान्य ज्ञान परीक्षा 16 जुलाई को सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। इसके बाद गणित विषय की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित होगी। 17 जुलाई को अंग्रेजी विषय की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक तथा उर्दू विषय की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। 18 जुलाई को पंजाबी विषय की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक तथा सिंधी और गुजराती विषय की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।