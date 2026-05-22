RPSC 1st Grade Teacher Exam 2025: एग्जाम से 7 दिन पहले मिलेगा परीक्षा जिला, 3 दिन पहले आएगा एडमिट कार्ड

RPSC द्वारा स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर जारी की गई यह सूचना अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परीक्षा जिला और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख पहले से स्पष्ट होने से उम्मीदवार अपनी तैयारी और यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे। आयोग द्वारा समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने, वैध पहचान पत्र साथ रखने और फर्जी दलालों से सावधान रहने की सलाह भी सराहनीय है। इससे परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और SSO Portal से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।