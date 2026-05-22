RPSC 1st Grade Teacher Exam 2025: एग्जाम से 7 दिन पहले मिलेगा परीक्षा जिला, 3 दिन पहले आएगा एडमिट कार्ड

फाइल फोटो: पत्रिका
Rajasthan School Lecturer Exam: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने स्कूल लेक्चरर (1st Grade Teacher) भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 31 मई 2026 से 11 जून 2026 तक किया जाएगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा जिले की जानकारी परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पूर्व आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और SSO Portal पर अपलोड किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवार समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें।
प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए OMR उत्तर पत्रक में पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 10 मिनट का समय भी दिया जाएगा।
आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने के निर्देश भी जारी किए हैं। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षा जांच और पहचान प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।
अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड RPSC Official Website और SSO Portal से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी।
आयोग ने यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड या अन्य वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिए। बिना वैध पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
साथ ही आयोग ने अभ्यर्थियों को दलालों और फर्जी एजेंसियों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे मांगता है, तो इसकी सूचना तुरंत आयोग कंट्रोल रूम को देने के निर्देश दिए गए हैं।
RPSC द्वारा स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर जारी की गई यह सूचना अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परीक्षा जिला और एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख पहले से स्पष्ट होने से उम्मीदवार अपनी तैयारी और यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे। आयोग द्वारा समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने, वैध पहचान पत्र साथ रखने और फर्जी दलालों से सावधान रहने की सलाह भी सराहनीय है। इससे परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और SSO Portal से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।
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