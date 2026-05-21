Rajasthan Vehicle Theft: कुख्यात दुपहिया वाहन चोर गिरफ्तार, जोधपुर-अजमेर समेत कई जिलों से चुराता था बाइक

पड़ताल में आया कि आरोपी जिताराम पहले भीड़भाड़ वाले स्थान की रेकी करता है। जहां बड़ी संख्या में दुपहिया वाहन खड़े रहते है। वहां मौका मिलते ही वह हैंडल लॉक तोड़कर बाइक चोरी करके निकल जाता है। चोरी के बाद वाहन को कुछ समय के लिए सुनसान स्थान पर छिपाकर रखता और बाद में बेच देता था। आरोपी बेहद शातिर है और कानून की भी जानकारी रखता है। स्थानीय क्षेत्र में पहचान उजागर होने के डर से अपने इलाके में वारदात अंजाम नहीं देता था। पुलिस से बचने के लिए मोबाइल या अन्य संचार साधनों का उपयोग भी नहीं करता था।