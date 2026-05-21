पुष्कर घाटी हादसे में शराब कनेक्शन! श्रीश्याम सेवा समिति की SUV से मिलीं खाली-भरी बीयर बोतलें, पदाधिकारी तलब

Pushkar Valley Crash Update: पुष्कर घाटी में दो दिन पूर्व हुए जानलेवा सड़क हादसे की पुलिस जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। श्रीश्याम सेवा समिति की क्षतिग्रस्त एसयूवी कार से पुष्कर थाना पुलिस को बीयर की करीब एक दर्जन भरी हुई और 4-5 खाली बोतलें बरामद हुई हैं। प्रारम्भिक पड़ताल में एसयूवी चालक और उसके साथ मौजूद युवक के नशे की हालत में होने की संभावना जताई जा रही है।

पुष्कर घाटी में 18 मई की रात हुए हादसे के बाद पुष्कर थाना पुलिस ने बुधवार सुबह क्षतिग्रस्त एसयूवी की तलाशी ली। तलाशी में वाहन से बीयर की 8 बड़ी व 5 छोटी बोतलें मिलीं। पुलिस का मानना है कि वाहन में सवार युवकों द्वारा शराब सेवन के बाद तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाने से हादसा पेश आया।