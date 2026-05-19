Ajmer Crime: महिला कांस्टेबल से रेप और ब्लैकमेलिंग मामला, फरार आरोपी सिपाही सेवा से बर्खास्त

गत 6 मई को पीड़ित महिला कांस्टेबल ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था । रिपोर्ट में बताया कि 2018 में डीएसटी में तैनात आरोपी कांस्टेबल ने विश्वास जीतकर उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप शुरू किया । आरोपी ने अपनी बहन के सरकारी आवास पर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो व वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी ने 2020 से 2025 के बीच करीब 28 लाख रुपए वसूल किए।