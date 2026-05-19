Ajmer: पुष्कर घाटी फिर हुई ‘लाल’: SUV की चपेट में आए एक बाइक सवार की मौत, 3 जख्मी

Pushkar Valley Accident: पुष्कर घाटी में बीती रात एक भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुष्कर घाटी में अजमेर की ओर आ रही एसयूवी ने पुष्कर की ओर जा रही दो बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद एसयूवी पुष्कर घाटी की सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए बिजली के पोल से टकराकर गहरी खाई की तरफ लटक गई। कार सीकर के श्रीश्याम सेवा ट्रस्ट से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। कार का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के नाम पर है।