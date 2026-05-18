Rajasthan Crime: शादी का रिश्ता दिखाने के बहाने होटल बुलाकर युवती से बलात्कार

अजमेर। शादी के लिए लड़का दिखाने के बहाने युवती को होटल बुलाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने परिचित युवक पर नशीला पेय पिलाकर बलात्कार के बाद गेगल टोल नाके के पास छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर गेगल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पीड़िता ने एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला को शिकायत दी कि उसके परिचित युवक ने उसे शादी के लिए लड़का दिखाने का झांसा देकर शहर की होटल में बुलाया।