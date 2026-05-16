Rajasthan : महिलाओं के निजी पलों का वीडियो बनाने का आरोपी जिम संचालक गिरफ्तार, एसपी खुद पहुंचे किशनगढ़

अजमेर। जिले के किशनगढ़ में सामने आए चर्चित जिम कांड ने हर किसी को हैरान कर दिया है। महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने, एडिटेड फोटो-वीडियो वायरल करने और कथित तौर पर ब्लैकमेल कर रुपए वसूलने के आरोपों से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने आरोपी जिम संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला खुद मदनगंज थाने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से समीक्षा की।