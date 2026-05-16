Bhilwara: खेत पर गए थे मां और मासूम बेटा, कुछ देर बाद कुएं में मिली दोनों की लाश, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतकों की पहचान पीपलिया निवासी 27 वर्षीय संतोष देवी और उसके पांच वर्षीय बेटे खुशवंत सिंह के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। मृतका के पति देवी सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि शनिवार सुबह उसकी पत्नी और बेटा खेत में गोबर की रोड़ी यानी खाद डालने के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से दोनों कुएं में गिर गए। कुएं में अधिक पानी होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके और डूबने से उनकी मौत हो गई।