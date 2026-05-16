Beawar: भूखे पेट आयरन की गोली खाने के बाद सरकारी स्कूल में मचा हड़कंप, 12 से अधिक बच्चे पहुंचे अस्पताल

जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे ‘एनीमिया मुक्त भारत’ अभियान के तहत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को आयरन की गोलियां वितरित की गई थीं। बताया गया कि कुछ बच्चों ने सुबह भोजन नहीं किया था और उन्हें खाली पेट 250 एमजी आयरन की गोली दे दी गई। गोली खाने के कुछ समय बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को पेट दर्द तो किसी को चक्कर और उल्टी की शिकायत हुई।