राजस्थान में हृदयविदारक सड़क हादसा: 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 की मौत, आरोपी को ले जा रहे थे

भीलवाड़ा: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक हृदयविदारक सड़क हादसा सामने आया है। जयपुर-उदयपुर नेशनल हाइवे-48 पर मांडल चौराहे के ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में बाइक सवार जीआरपी (रेलवे पुलिस) के एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद एक आरोपी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।