15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

राजस्थान में हृदयविदारक सड़क हादसा: 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 की मौत, आरोपी को ले जा रहे थे

भीलवाड़ा के मांडल में NH-48 पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें रेलवे पुलिस के हेड कांस्टेबल लेखराज बागड़ी और रविंद्र जाट की मौके पर मौत हो गई। साथ ले जाए जा रहे आरोपी छोटू भील ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

May 15, 2026

Road Accident in Mandal Bhilwara

मृतक हेड कांस्टेबल लेखराज और कांस्टेबल रविंद्र (पत्रिका फोटो)

भीलवाड़ा: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक हृदयविदारक सड़क हादसा सामने आया है। जयपुर-उदयपुर नेशनल हाइवे-48 पर मांडल चौराहे के ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में बाइक सवार जीआरपी (रेलवे पुलिस) के एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद एक आरोपी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाने के भीलवाड़ा चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल लेखराज बागड़ी (55), निवासी किशनगढ़ और कांस्टेबल रविंद्र कुमार जाट (48) एक बाइक चोरी के आरोपी छोटू भील (40) को लेकर मांडल से भीलवाड़ा की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी उपलब्ध न होने के कारण पुलिसकर्मी आरोपी को बाइक पर ही लेकर रवाना हुए थे।

तड़के करीब 5:00 से 5:30 बजे के बीच, जब उनकी बाइक मांडल चौराहे के ओवरब्रिज पर पहुंची, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस के पायलट प्रभु प्रजापत और मेल नर्स दीपक दाधीच मौके पर पहुंचे और तीनों को मांडल उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने हेड कांस्टेबल लेखराज और कांस्टेबल रविंद्र को मृत घोषित कर दिया।

वहीं, गंभीर रूप से घायल आरोपी छोटू भील को प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन घावों की गंभीरता के कारण इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई।

हाइवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद नेशनल हाइवे-48 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। सूचना पाकर प्रशिक्षु आईपीएस आयुष कुमार क्षोत्रिय और मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर जाम खुलवाया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के शवों को मांडल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। एक साथ दो जांबाज पुलिसकर्मियों की मौत की खबर से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है।

ये भी पढ़ें

जयपुर: आगे चल रहा था स्कूल, पीछे हो रहा था देह व्यापार! कमरा खुला तो अंदर के हालात देख पुलिस के उड़ गए होश
जयपुर
Crime News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 May 2026 11:34 am

Published on:

15 May 2026 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राजस्थान में हृदयविदारक सड़क हादसा: 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 की मौत, आरोपी को ले जा रहे थे

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: शक की आग में हैवान बना पति, गर्भवती पत्नी की पीट-पीटकर ले ली जान, कोख में पल रहे मासूम ने भी तोड़ा दम

Bhilwara Pregnant woman beaten to death
भीलवाड़ा

Rajasthan: राजस्थान के 9597 शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, 16 मई तक अनिवार्य रूप से करना होगा यह काम

Rajasthan Education
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: न्याय का झांसा देकर अस्मत लूटी, वकील ने किया विश्वास तार-तार, मिली 8 साल की सजा

Bhilwara Lawyer Jailed for 8 Years in Rape Case
भीलवाड़ा

Bhilwara: युवाओं को मिलेगा कमाई का नया अवसर, बने बिजनेस पार्टनर, डाक विभाग की फ्रेंचाइजी 2.0 लांच, जानें डिटेल्स

Indian Post
भीलवाड़ा

सोशल मीडिया वाली ‘हसीना’ निकली कातिल: राजस्थान के युवक को MP बुलाकर मार डाला, बचपन के प्रेमी संग रची साजिश

Bhilwara Youth Killed in Raisen MP
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.