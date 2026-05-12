Bhilwara: युवाओं को मिलेगा कमाई का नया अवसर, बने बिजनेस पार्टनर, डाक विभाग की फ्रेंचाइजी 2.0 लांच, जानें डिटेल्स

Postal Department Franchise 2.0: बदलते दौर में जहां इन कॉमर्स और ऑनलाइन पार्सल सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहीं भारतीय डाक विभाग ने भी खुद को नए अंदाज में ढालते हुए आमजन के लिए कमाई का बड़ा अवसर उपलब्ध कराया है। इसी दिशा में विभाग ने फ्रेंचाइजी योजना 2.0 लांच की है। जिसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और लोगों को स्थानीय स्तर पर आय का साधन उपलब्ध कराना है।