Rajasthan: 83 लाख के बीमा क्लेम के लिए शव के साथ ज्यादती, मरने के बाद बिजली से जलाया, 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के हाथ और पैर की अंगुलियों को जलाकर करंट लगने जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद अस्पताल में सूचना दी गई कि खेत पर काम करते समय दीपक को बिजली का करंट लगा था। हालांकि मांडल अस्पताल के डॉक्टर को शव देखते ही मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने पाया कि शरीर पर बने निशान सामान्य करंट हादसे जैसे नहीं थे। दीपक के सीने पर ईसीजी इलेक्ट्रोड के निशान भी दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।