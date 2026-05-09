बड़ी खबर: 1 जून से नए नियम होंगे लागू, राजस्थान में जन आधार कार्ड अपडेट के बदले रूल, सरकार के आदेश जारी

पहली बार के बाद इसके लिए 25 रुपए लगेंगे। जन आधार में इन सेवाओं के अपडेट के लिए 25 रुपए प्रति संशोधन शुल्क देना होगा। नए नामांकन, नए सदस्य को जोड़ने और मृत्यु के कारण सदस्य का नाम हटाने जैसी प्रक्रियाएं पूरी तरह नि:शुल्क रहेंगी। ई-जन आधार डाउनलोड करने पर भी कोई शुल्क या सीमा लागू नहीं होगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निवासी स्वयं की एसएसओ आईडी के जरिए भी यदि ये बदलाव करते हैं, तो उन्हें निर्धारित शुल्क और सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।