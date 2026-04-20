राजस्थान लिपिक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा : अकेले जयपुर में 65 लिपिक निकले फर्जी, 1198 पन्नों की रिपोर्ट ने खोला राज

जयपुर। प्रदेश के बीकानेर, अलवर, सीकर व हनुमानगढ़ जिलों के बाद अब जयपुर में लिपिक भर्ती-2013 में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जिला स्तर पर एडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी की ओर से 65 लिपिकों के दस्तावेज में गड़बड़ी सामने आई है। इनको बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है, इससे पहले जिला परिषद जयपुर के एसीईओ शेर सिंह लुहाड़िया ने इन सभी लिपिकों को जवाब पेश करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।