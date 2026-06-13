‘मैं दूसरे नेताओं की तरह AC में रहने वाला नहीं’, अशोक गहलोत की सलाह पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का पलटवार

बता दें कि नकली खाद-बीज के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के बीच कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को जयपुर जिले के कानोता की बायो फर्टिलाइजर फैक्टरी पर छापामार कार्रवाई की थी। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा था हाथी के पीछे… ऐसे ही होता है। नकली खाद-बीज और कृषि उत्पादों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कृषि मंत्री ने जयपुर आगरा रोड के कानोता-नायला रोड स्थित हीरावाला रीको औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक बायो फर्टिलाइजर फैक्टरी पर कार्रवाई की। बायो फर्टिलाइजर उत्पादों की अधिकतम वैधता ज्यादा अंकित मिली। कृषि मंत्री ने चेताया कि किसानों को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।