चंबल-नादौती परियोजना: राजस्थान के इन दो जिलों के 1426 गांवों व 8 शहरों को मिलेगा लाभ, जिला कलक्टर ने किया निरीक्षण

परियोजना में मण्डरायल के निकट चंबल नदी से इनटेक वेल के माध्यम से जल पम्प कर रॉ-वॉटर जलाशय में संग्रहित होगा। जल शोधन के बाद इसे पाइपलाइन से गांवों व शहरों में वितरित किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता एम शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2024-25 के तहत इस परियोजना को स्वीकृति दी है, जिसमें सवाई माधोपुर जिले के 579 गांव एवं 4 शहर शामिल हैं। यह योजना वर्ष 2054 तक की पेयजल मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे सवाई माधोपुर की अनुमानित 19.5 लाख जनसंख्या को जल आपूर्ति का प्रावधान है।