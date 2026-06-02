Kirodi Lal Meena: हाथी पर सवार होकर दंगल में पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी, लोक कलाकारों के साथ किया डांस

दीवाड़ा गांव के कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा माणोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति हमारी पहचान और विरासत है। इसे संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोक कलाकारों का सम्मान करते हुए उनके योगदान की सराहना की और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही।