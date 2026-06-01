सवाईमाधोपुर में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

पुलिस ने बताया कि नेहा की शादी 22 अप्रैल 2023 को संजय नायक पुत्र ओम नायक निवासी खैरदा (सवाईमाधोपुर) के साथ हुई थी। शादी के दौरान पीहर पक्ष ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। शादी के लगभग एक साल बाद नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद से ही पति द्वारा फोन कर बाइक और कार की मांग की जाने लगी और नेहा पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा।